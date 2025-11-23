Bari, 22 novembre 2025 – Le elezioni regionali in Puglia del 23 e 24 novembre 2025 ridefiniranno il quadro del potere locale e avranno importanti riflessi anche a livello nazionale. La conclusione del doppio mandato del presidente uscente, Michele Emiliano, segna il termine di un'era politica. Ma la Puglia non è l’unica regione che dovrà scegliere il nuovo governatore alla fine di novembre: il voto in contemporanea con Campania e Veneto eleva questa consultazione a una sorta di test di mid-term per il governo Meloni e per la tenuta delle coalizioni di opposizione, in particolare per quanto riguarda il campo largo (l’alleanza tra Pd e M5s). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come si vota in Puglia: il fac-simile della scheda elettorale. Tutte le opzioni valide