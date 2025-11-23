Colpire una famiglia per educarne cento | l' espropriazione dei figli del bosco va nel senso della Narrazione e un giudice ne è il mero esecutore
La favola al contrario dei bambini del bosco tolti da una giudice a una famiglia che voleva vivere ai margini della modernità è terrificante ma già normalizzata, La giudice che ha tolto i figli alla famiglia di naturalisti in Abruzzo ha una carriera e volendo una posa militante ma è solo il c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Un uragano minaccia di colpire Bois Sauvage, Mississippi. In un avvallamento chiamato la Fossa, tra rottami, baracche e boschi, vivono Esch, i suoi fratelli e il padre. La famiglia cerca di prepararsi all’emergenza, ma tutti hanno altri pensieri: Skeetah deve assi - facebook.com Vai su Facebook
Storia della «belva di Vercelli» che sterminò la famiglia: i 19 colpi di pistola, la pizza dopo il delitto e le lettere d'amore dal carcere Vai su X