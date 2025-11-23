Colpire una famiglia per educarne cento | l' espropriazione dei figli del bosco va nel senso della Narrazione e un giudice ne è il mero esecutore

Ilgiornaleditalia.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La favola al contrario dei bambini del bosco tolti da una giudice a una famiglia che voleva vivere ai margini della modernità è terrificante ma già normalizzata, La giudice che ha tolto i figli alla famiglia di naturalisti in Abruzzo ha una carriera e volendo una posa militante ma è solo il c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

colpire una famiglia per educarne cento l espropriazione dei figli del bosco va nel senso della narrazione e un giudice ne 232 il mero esecutore

© Ilgiornaleditalia.it - Colpire una famiglia per educarne cento: l'espropriazione dei "figli del bosco" va nel senso della Narrazione e un giudice ne è il mero esecutore

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Colpire Famiglia Educarne Cento