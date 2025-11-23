Colloqui di Ginevra Zelensky | La diplomazia è in moto ora servono risultati

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera in un «risultato positivo» dai colloqui in corso a Ginevra per contribuire a «fermare lo spargimento di sangue». In un post su Telegram, il leader ucraino valuta come positivo il fatto che «la diplomazia sia stata attivata» e auspica un dialogo «costruttivo» in Svizzera. «I team ucraino e americano, i team dei nostri partner europei, sono in.

colloqui di ginevra zelensky la diplomazia 232 in moto ora servono risultati

© Feedpress.me - Colloqui di Ginevra, Zelensky: “La diplomazia è in moto, ora servono risultati”

