Pisa, 23 novembre 2025 – Codice rosso, due casi al giorno nella nostra provincia: sono stati 706 i fascicoli aperti in un anno. Aumentano gli episodi, la sensibilità e quindi l’attenzione, tanto che la procura di Pisa, dopo aver fatto nascere il gruppo specializzato, lo ha allargato: ora sono cinque i magistrati che si occupano di reati legati alla violenza sulle donne e le persone ritenute più fragili. Una squadra composta dai sostituti procuratori Giovanni Porpora, Aldo Mantovani, Lydia Pagnini e Mariangela Farro, coordinati da Miriam Pamela Romano, e assistiti, ciascuno, da un ufficiale della sezione di polizia giudiziaria, della polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Codice rosso, a Pisa 2 casi al giorno. Sono 706 le denunce in un anno. La task force per affrontarli