Siamo i padroni del tennis. Per il terzo anno consecutivo l’Italia vince la coppa Davis, il campionato del mondo per squadre del tennis. E lo fa senza i suoi due migliori tennisti, perchè Jannik Sinner e Lorenzo Muzetti hanno deciso di rinunciare stressati e stanchi dai ritmi forsennati del tennis di oggi. E la gloria se la sono presa tutta Matteo Berrettini e Flavio Cobolli che hanno vinto tutte le partite battendo l’Austria, il Belgio e poi la Spagna in questa finale a otto giocata a Bologna e che ha fatto impazzire gli oltre diecimila tifosi della Supertennis Arena. Berrettini ci porta in vantaggio Matteo Berrettini ha risposto come sempre alla grande, in coppa Davis dimentica tutti i problemi, soprattutto quelli fisici, che lo limitano nei tornei e torna il campione che abbiamo conosciuto. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cobolli vince un’altra battaglia Terza Davis di seguito per l’Italia

