Cobolli rimonta spaziale con Munar! L' Italia batte la Spagna 2-0

Super prestazione di Flavio Cobolli, che dopo un avvio di grande sofferenza, prende in mano la gara e travolge Munar (1-6 7-6 7-5 il punteggio), portando l'Italia sul 2-0 dopo la vittoria di Berrettini su Carreno Busta, l'Italia e conquistando così la quarta Coppa Davis della sua storia (la terza consecutiva). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli, rimonta spaziale con Munar! L'Italia batte la Spagna 2-0

Altre letture consigliate

L’Italia batte la Spagna grazie alla vittoria di Berrettini e all’eccezionale rimonta di Cobolli e vince la terza Coppa Davis consecutiva, la quarta della sua storia. - facebook.com Vai su Facebook

Questo bel #Sonego, pimpante e fisicamente in gran spolvero, non solo batte Cobolli in rimonta ma è in piena corsa per vincerlo il torneo di Metz (da lui già vinto nel 2022). E chissà che non metta pure in discreta difficoltà Volandri in ottica Davis... Lasciarlo fu Vai su X

Coppa Davis: è ancora super Italia! Cobolli rimonta Munar, terzo successo consecutivo - Coppa Davis | Flavio Cobolli prima subisce il gioco di Munar, poi semplicemente rifiuta la sconfitta e lo doma in tre interminabili set Jaume Munar: terza Coppa Davis di fila per l'Italia ... Da ubitennis.com

ITALIA ANCORA SUL TETTO DEL MONDO! Cobolli rimonta Munar e ci regala il trionfo - Match superbo di Flavio dopo un inizio difficile: l’Italia per la quarta volta è campione del mondo ITALIA CAMPIONE DEL MONDO PER LA QUARTA VOLTA, LA TERZA CONSECUTIVA! tennisitaliano.it scrive

Italia-Spagna 2-0 finale Coppa Davis: Cobolli rimonta e vince contro Munar e regala il trionfo agli azzurri - 0 la Spagna e trionfa in Coppa Davis, decisive le vittorie di Berrettini e Cobolli contro Carreno e Munar ... Segnala fanpage.it