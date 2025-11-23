Cobolli rimonta spaziale con Munar! E l' Italia conquista la Davis

Super prestazione di Flavio Cobolli, che dopo un avvio di grande sofferenza, prende in mano la gara e travolge Munar (1-6 7-6 7-5 il punteggio), portando l'Italia sul 2-0 dopo la vittoria di Berrettini su Carreno Busta, l'Italia e conquistando così la quarta Coppa Davis della sua storia (la terza consecutiva). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli, rimonta spaziale con Munar! E l'Italia conquista la Davis

Questo bel #Sonego, pimpante e fisicamente in gran spolvero, non solo batte Cobolli in rimonta ma è in piena corsa per vincerlo il torneo di Metz (da lui già vinto nel 2022). E chissà che non metta pure in discreta difficoltà Volandri in ottica Davis... Lasciarlo fu Vai su X

