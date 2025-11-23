Cobolli | Non ho trascinato io l' Italia Berrettini | Così le vittorie sono ancora più belle

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole e le emozioni degli azzurri dopo la vittoria Davis. Vavassori: "Speriamo di non dover giocare anche in futuro". E Volandri: "Ascolto i giocatori, e se mi ripagano così.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cobolli non ho trascinato io l italia berrettini cos236 le vittorie sono ancora pi249 belle

© Gazzetta.it - Cobolli: "Non ho trascinato io l'Italia". Berrettini: "Così le vittorie sono ancora più belle"

News recenti che potrebbero piacerti

cobolli ho trascinato ioCobolli: "Non ho trascinato io l'Italia". Berrettini: "Così le vittorie sono ancora più belle" - Vavassori: "Speriamo di non dover giocare anche in futuro". Secondo gazzetta.it

cobolli ho trascinato ioCobolli: "Sono la persona più felice del mondo. Dedico la vittoria alla mia famiglia" - Una Coppa Davis vinta da protagonista sfruttando anche la forza di un gruppo pronto a tutto per conquistare il successo. Si legge su tennisworlditalia.com

cobolli ho trascinato ioFlavio Cobolli: “Emozione indescrivibile, è sempre stato il mio sogno. Berrettini guida, abbiamo lottato assieme” - Flavio Cobolli è raggiante: del resto è lui il personaggio che si è preso le copertine dall'inizio alla fine in quel di Bologna, dove ha portato l'Italia ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Cobolli Ho Trascinato Io