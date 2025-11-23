Cobolli e Berrettini eroi d’Italia rimonta epica e storico tris | la Coppa Davis è azzurra insalatiera ‘smontata’

L’impresa di Flavio Cobolli riscrive la storia della Davis italiana. Non è finita finché Flavio Cobolli non decide che è finita. L’Italia vince la sua quarta Coppa Davis, la terza consecutiva, al termine di una sfida che resterà impressa nella memoria degli appassionati. Nella Super Tennis Arena di Bologna, davanti a 10.000 tifosi, il tennista romano completa una rimonta straordinaria contro Jaume Munar e consegna agli azzurri il punto decisivo. La partita nasce in salita: Cobolli perde 6-1 il primo set e si ritrova immediatamente in difficoltà anche nel secondo. Ma la storia del tennis azzurro, oggi, aveva bisogno di un nuovo eroe. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Cobolli e Berrettini eroi d’Italia, rimonta epica e storico tris: la Coppa Davis è azzurra, insalatiera ‘smontata’

