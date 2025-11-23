Cisgiordania ancora crimini di guerra contro i palestinesi durante l’operazione Muro di Ferro | Tutti i miei sogni sono stati cancellati

Un dossier di Human Rights Watch denuncia che oltre 32mila palestinesi sono stati rimossi con la forza dai campi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams tra gennaio e febbraio 2025. Lo sfollamento forzato da parte del governo israeliano delle popolazioni dai territori della Cisgiordania a gennaio e febbraio 2025 è un crimine di guerra e contro l’umanità. A dirlo è l’organizzazione internazionale Human rights watch. (ANSA FOTO) – Notizie.com Alle 32mila persone che sarebbero state allontanate non è stato permesso di tornare alle loro case. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Cisgiordania, ancora crimini di guerra contro i palestinesi durante l’operazione Muro di Ferro: “Tutti i miei sogni sono stati cancellati”

