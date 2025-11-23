Un lungo serpentone silenzioso ha attraversato Milano nella gelida mattina di domenica 23 novembre. Oltre cinquemila persone si sono messe in fila per rendere l’ultimo omaggio a Ornella Vanoni, la grande artista scomparsa venerdì 21 novembre all’età di 91 anni nella sua casa milanese. La camera ardente, allestita al Piccolo Teatro Paolo Grassi, ha visto una partecipazione straordinaria che testimonia il legame profondo tra la cantante e la sua città. Il feretro di Ornella Vanoni al Piccolo Teatro, applauso dei milanesi. Aperta la camera ardente, presente il sindaco Sala: “Lei rappresenta la milanesità. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Cinquemila persone in coda per Ornella Vanoni: da Liliana Segre a Fazio, l’ultimo abbraccio di Milano