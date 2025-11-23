Cilento a lutto | addio alla dirigente vicario e insegnante Tomasco

Dolore in Cilento: si è spenta prematuramente Antonella Tomasco, originaria di Casal Velino, stimata e amata ad Ascea dove da anni era dirigente vicario e insegnante presso l’Istituto Parmenide.Il cordoglio del Comune di Ascea“La comunità di Ascea si unisce al dolore per la scomparsa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Cilento a lutto: addio alla dirigente vicario e insegnante Tomasco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

POLLA, 21 NOVEMBRE 1997: MEMORIA VIVA DI UNA TRAGEDIA NEL CILENTO E VALLO DI DIANO Ci sono giorni che restano impressi per sempre nella storia di una comunità. Per il e il il è uno di - facebook.com Vai su Facebook

Casal Velino e Ascea unite nel lutto per la scomparsa di Antonella Tomasco - Un’ondata di dolore attraversa il territorio cilentano per la morte prematura di Antonella Tomasco, originaria di Casal Velino e figura molto amata ad Ascea, dove svolgeva da anni il suo impegno ... infocilento.it scrive

Addio a Scassellati, apprezzato dirigente di banca - Mercoledì sera Arezzo ha perso una delle sue figure più autorevoli nel mondo bancario e finanziario. Da lanazione.it

Tennis in lutto per l’addio a Nigi: "Un ottimo dirigente, ci mancherà" - Aveva lavorato a lungo alle Case popolari ma era conosciutissimo in città, e non solo, per la sua passione per lo sport, il tennis ... Come scrive ilrestodelcarlino.it