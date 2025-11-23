Ciclocross uno spettacolare Thibau Nys domina la prima prova di Coppa del Mondo a Tabor Ceolin 32°
Thibau Nys si conferma uno dei protagonisti assoluti del panorama internazionale del ciclocross. A Tabor il belga domina, con una performance di straordinaria autorità, la prima prova di Coppa del Mondo della categoria élite maschile. Il messaggio alla concorrenza, in attesa del debutto di van der Poel e Van Aert, appare molto chiaro. Il belga, in testa alla corsa fin dalle prime battute, prende il comando della corsa fin dal secondo giro e s’invola in quella che per lui rappresenta un’autentica cronometro individuale. La medaglia d’argento dell’ultima rassegna continentale taglia il traguardo con il tempo di 1h 03’39”, infligge distacchi importanti a tutti i rivali e poi ne controlla agevolmente il tentativo di rientro nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
