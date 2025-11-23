Ciclocross altro terzo posto azzurro a Tabor Viezzi sul podio tra gli Under 23

Ancora un terzo posto per la spedizione azzurra nella tappa di Coppa del Mondo di ciclocross in corso di svolgimento a Tabor, in Cechia. Dopo quelli ottenuti da Filippo Grigolini e Giorgia Pellizzotti nella categoria Under 19 (junior), è arrivato anche quello di Stefano Viezzi tra gli Under 23.  A salire sul gradino più alto del podi o è stato l’olandese David Haverdings, che ha battuto in volata il francese Aubin Sparfel. Al terzo posto ha concluso proprio Viezzi, che è rimasto staccato solamente di 3? dal vincitore. Un terzetto belga ai piedi del podio, con il quarto posto di Arthur Van Den Boer, davanti ai connazionali Viktor Vandenberghe e Kay De Bruyckere. 🔗 Leggi su Oasport.it

