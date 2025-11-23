Ciclocross altro terzo posto azzurro a Tabor Viezzi sul podio tra gli Under 23
Ancora un terzo posto per la spedizione azzurra nella tappa di Coppa del Mondo di ciclocross in corso di svolgimento a Tabor, in Cechia. Dopo quelli ottenuti da Filippo Grigolini e Giorgia Pellizzotti nella categoria Under 19 (junior), è arrivato anche quello di Stefano Viezzi tra gli Under 23. A salire sul gradino più alto del podi o è stato l’olandese David Haverdings, che ha battuto in volata il francese Aubin Sparfel. Al terzo posto ha concluso proprio Viezzi, che è rimasto staccato solamente di 3? dal vincitore. Un terzetto belga ai piedi del podio, con il quarto posto di Arthur Van Den Boer, davanti ai connazionali Viktor Vandenberghe e Kay De Bruyckere. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Adriatico Cross Tour, altro show in Abruzzo: a Guardia Vomano calato il sipario sul Trofeo Mamma e Papà De Patre https://www.ruoteamatoriali.it/altro-pedale/altro-pedale-ciclocross/38673-adriatico-cross-tour-altro-show-in-abruzzo-a-guardia-vomano-calato-i - facebook.com Vai su Facebook
Ciclocross, altro terzo posto azzurro a Tabor. Viezzi sul podio negli Under 23 - Ancora un terzo posto per la spedizione azzurra nella tappa di Coppa del Mondo di ciclocross in corso di svolgimento a Tabor in Cechia. Riporta oasport.it
Ciclocross, Pellizzotti chiude terza nella prima di Coppa del Mondo a Tabor nell’Under 19. Quarta Bianchi - Continua nel migliore dei modi la giornata inaugurale della Coppa del Mondo di ciclocross per la spedizione italiana. Si legge su oasport.it
CICLOCROSS TRIVENETO: CAMPIONI IN GARA A NALLES E ZAMBANA - Due giorni di gara baciati da un tiepido sole, tra sabato e domenica, a Nalles e a Zambana, locations in cui son ... Da tuttobiciweb.it