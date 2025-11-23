Chivu evita la tensione | niente ritiro e atmosfera leggera alla vigilia del derby

Inter News 24 Chivu trova la chiave per il match? Il tecnico vuole un approccio mentale sereno, niente ritiro e squadra a casa prima della sfida col Milan. Alla vigilia del Derby della Madonnina, Cristian Chivu, tecnico dell’Inter e protagonista di nove stracittadine da calciatore, si presenta in conferenza con un atteggiamento disteso. L’allenatore romeno, oggi alla guida dei nerazzurri, non vuole che la squadra arrivi carica di tensione a una sfida cruciale per la vetta della Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il messaggio principale è chiaro: leggerezza prima di tutto. Chivu insiste sull’aspetto mentale e rifiuta l’idea di un derby caricato di ansia. 🔗 Leggi su Internews24.com

