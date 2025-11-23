Chiude la Biennale Architettura | 298mila biglietti venduti +5%
Milano, 23 nov. (askanews) – Si è chiusa oggi a Venezia la 19esima Mostra Internazionale d’Architettura Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva. a cura di Carlo Ratti, con 298mila biglietti venduti (+5% sul 2023), cui si aggiungono le 17.584 presenze durante i giorni di pre-apertura. Diventa così la Biennale Architettura più vista di sempre considerata l’alta partecipazione di visitatori in pre-apertura rispetto all’edizione record del 2021. “In questi mesi – ha commentato il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco – ricercatori, addetti ai lavori, famiglie si sono dati appuntamento nelle sedi delle Corderie dell’Arsenale e dei Giardini della Biennale di Venezia per celebrare – con la Mostra di Architettura di Carlo Ratti cui va il grazie – un momento di conoscenza e di crescita partecipata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
