Chiara Nasti | Non sopporto le lagne dei bambini io e Mattia vogliamo essere più liberi

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno costruito una famiglia con la nascita di Thiago e Dea, ma l’influencer ha deciso di chiudere definitivamente le porte a un terzo figlio. A rivelarlo è stata la stessa 27enne attraverso una sessione di domande e risposte con i suoi follower su Instagram, dove ha risposto con la consueta schiettezza a chi le chiedeva se avesse intenzione di allargare ulteriormente la famiglia. “No. A me non piace la gravidanza. Per tante è un momento magico, andrò controcorrente ma per me è negativo in tutto: ormoni, corpo che cambia, mille problematiche”, ha dichiarato Chiara Nasti senza mezzi termini. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Chiara Nasti: “Non sopporto le lagne dei bambini, io e Mattia vogliamo essere più liberi”

