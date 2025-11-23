Se hai un amico che suona il pianoforte da anni o che non molla la chitarra dal liceo, sappi che stanno sviluppando un’abilità nascosta che nulla ha a che fare con la musica: si orientano meglio nello spazio e mantengono l’equilibrio in modo superiore rispetto a chi non ha mai imbracciato uno strumento. A rivelarlo è una ricerca appena pubblicata sulla rivista scientifica Cortex, condotta da un team di università canadesi. Gli studiosi hanno scoperto che i musicisti possiedono una “mappa interna” del corpo molto più precisa, che funziona anche quando non possono contare sulla vista. Il cervello umano costruisce continuamente una rappresentazione di dove si trova il nostro corpo rispetto a ciò che ci circonda. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi suona uno strumento da anni ha un superpotere nascosto (e non lo immagineresti)