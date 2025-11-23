Tra le storiche ex fidanzate di Matteo Berrettini spicca prima di tutte la collega croata (naturalizzata australiana) Ajla Tomljanovic. I due hanno rotto definitivamente diversi mesi fa, dopo alcuni anni di relazione, e, a quanto sembra, dietro la decisione (presa da lei) ci sarebbero una serie di tradimenti da parte di matteo più o meno venuti alla luce. Ajla Tomljanovic è una tennista australiana nata in Croazia. Durante gli Australian Open del gennaio 2022, i due tennisti si sono visti molto affiatati tuttavia pochi mesi dopo la loro relazione è finita e Ajla ha smesso di seguire Matteo sui social eliminando tutte le foto che li ritraevano insieme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le ex fidanzate di Matteo Berrettini, dalla tennista Ajla Tomljanovic (tradita due volte), la modella Meredith Mickelson, a Carolina Stramare