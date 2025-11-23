Chi sono i cinque candidati alla guida del Veneto

Veneziatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I candidati alla guida della Regione Veneto sono cinque, eccoli in ordine alfabetico: Fabio Bui, dei Popolari per il Veneto; Giovanni Manildo per il centrosinistra (sostenuto da Partito Democratico, Civiche Venete, Uniti per Manildo, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Pace Salute. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

chi sono i cinque candidati alla guida del veneto

© Veneziatoday.it - Chi sono i cinque candidati alla guida del Veneto

Scopri altri approfondimenti

sono cinque candidati guidaElezioni regionali in Veneto, chi sono i 5 candidati alla presidenza per il dopo-Zaia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni regionali in Veneto, chi sono i 5 candidati alla presidenza per il dopo- Si legge su tg24.sky.it

sono cinque candidati guidaVeneto: candidati, orari e come si vota delle regionali - Sono Alberto Stefani (sostenuto da Lega Stefani Presidente, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc, N ... Lo riporta repubblica.it

sono cinque candidati guidaElezioni regionali in Veneto 2025, fac simile e i candidati: la guida facile al voto - La regione torna alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre per scegliere il nuovo presidente dopo la fine dell’era del leghista Luca Zaia. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sono Cinque Candidati Guida