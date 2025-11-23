Il primo grande amore di Ornella Vanoni fu Giorgio Strehler, quello indimenticabile. Colui che l’amò più di tutti. Conosciuto a scuola di teatro, dove voleva combattere l’ansia e la timidezza, fu una relazione controversa, per la differenza d’età. “Per un anno intero mi seguiva in auto mentre viaggiavo in tram. Mio padre era disperato, non riusciva ad accettare che avessi una storia con un uomo sposato”. E lo lasciò perché soffriva per i suoi vizi. Lui, intuì per primo il talento di lei nella canzone. Fu uno scandalo per lei, ventenne che si accompagnava con un uomo sposato. Chi era Giorgio Strehler. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi era Giorgio Strehler, grande amore di Ornella Vanoni: “Scoppiò il putiferio per delle foto con Renato Salvatori”