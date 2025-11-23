Chi era Giorgio Strehler grande amore di Ornella Vanoni | Scoppiò il putiferio per delle foto con Renato Salvatori

Metropolitanmagazine.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo grande amore di  Ornella Vanoni  fu  Giorgio Strehler, quello indimenticabile. Colui che l’amò più di tutti. Conosciuto a scuola di teatro, dove voleva combattere l’ansia e la timidezza, fu una relazione controversa, per la differenza d’età.  “Per un anno intero mi seguiva in auto mentre viaggiavo in tram. Mio padre era disperato, non riusciva ad accettare che avessi una storia con un uomo sposato”. E lo lasciò perché soffriva per i suoi vizi. Lui, intuì per primo il talento di lei nella canzone. Fu uno scandalo per lei, ventenne che si accompagnava con un uomo sposato. Chi era Giorgio Strehler. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi era giorgio160strehler grande amore di ornella vanoni scoppi242 il putiferio per delle foto con renato salvatori

© Metropolitanmagazine.it - Chi era Giorgio Strehler, grande amore di Ornella Vanoni: “Scoppiò il putiferio per delle foto con Renato Salvatori”

Altre letture consigliate

Angelo Rizzoli, chi era padre di Andrea/ Fu primo grande amore di Eleonora Giorgi: “Io stavo male e lui…” - Angelo Rizzoli, il padre di Andrea, visse una grande storia d'amore con Eleonora Giorgi, interrotta da un grave scandalo che lo coinvolse... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Era Giorgio160strehler Grande Amore