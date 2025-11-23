Chi è Paolo Fresu il trombettista che suonerà ai funerali di Ornella Vanoni

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà l’amico e compositore a rendere l’ultimo omaggio alla cantante. "Era una donna sfuggente che abborriva l’ovvietà e il banale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chi 232 paolo fresu il trombettista che suoner224 ai funerali di ornella vanoni

© Gazzetta.it - Chi è Paolo Fresu, il trombettista che suonerà ai funerali di Ornella Vanoni

Argomenti simili trattati di recente

232 paolo fresu trombettistaChi &#232; Paolo Fresu, il trombettista che suonerà ai funerali di Ornella Vanoni - Paolo Fresu suonerà ai funerali di Ornella Vanoni, su espressa richiesta della cantante. Lo riporta gazzetta.it

232 paolo fresu trombettista“Sì, suonerò al suo funerale. E non c’&#232; niente di più triste che ricordare la felicità”: l’addio di Paolo Fresu a Ornella Vanoni - Il jazzista racconta il patto stretto con la cantante sei anni fa e il loro profondo legame artistico durato oltre trent'anni ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

232 paolo fresu trombettistaPaolo Fresu e l’amicizia con Ornella Vanoni: “Suonerò al suo funerale” - Il musicista sardo suonerà al funerale della cantante, rispettando un patto privato: "Me lo chiese nel 2020, amicizia saldata per sempre" ... cagliaripad.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 232 Paolo Fresu Trombettista