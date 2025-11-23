Chi è Paolo Fresu il trombettista che suonerà ai funerali di Ornella Vanoni

Sarà l’amico e compositore a rendere l’ultimo omaggio alla cantante. "Era una donna sfuggente che abborriva l’ovvietà e il banale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chi è Paolo Fresu, il trombettista che suonerà ai funerali di Ornella Vanoni

Argomenti simili trattati di recente

Il musicista Paolo Fresu suonerà ai funerali di Ornella Vanoni, come lei aveva chiesto già 6 anni fa. In un'intervista il musicista ha raccontato: "Non posso svelare il brano che suonerò durante il funerale. Mi chiamò una mattina. Ero a Bologna. Avevo accompag Vai su Facebook

La lettera di Paolo Fresu per Vanoni: “L’emozione della vita, mi chiese di suonare al suo funerale” Vai su X

Chi è Paolo Fresu, il trombettista che suonerà ai funerali di Ornella Vanoni - Paolo Fresu suonerà ai funerali di Ornella Vanoni, su espressa richiesta della cantante. Lo riporta gazzetta.it

“Sì, suonerò al suo funerale. E non c’è niente di più triste che ricordare la felicità”: l’addio di Paolo Fresu a Ornella Vanoni - Il jazzista racconta il patto stretto con la cantante sei anni fa e il loro profondo legame artistico durato oltre trent'anni ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Paolo Fresu e l’amicizia con Ornella Vanoni: “Suonerò al suo funerale” - Il musicista sardo suonerà al funerale della cantante, rispettando un patto privato: "Me lo chiese nel 2020, amicizia saldata per sempre" ... cagliaripad.it scrive