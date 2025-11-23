Chi è l’ex e ultimo marito di Elena Sofia Ricci Stefano Mainetti e perché è finita

Stefano Mainetti si è sposato con Elena Sofia Ricci nel 2003. Precedentemente Ricci era stata sposata con lo scrittore Luca Damiani. Il loro matrimonio è naufragato dopo una sua presunta relazione con Nancy Brilli. Dopo questa delusione Ricci ha conosciuto Mainetti che è diventato padre della sua secondogenita Maria, nata nel 2004. Nel dicembre 2022, dopo quasi vent’anni insieme, Mainetti e la Ricci hanno deciso di lasciarsi. La scelta di prendere strade diverse sarebbe stata presa di comune accordo e dettata da una crisi ormai irreparabile. Con Stefano Mainetti, Elena Sofia Ricci è diventata madre per la seconda volta, con la nascita di Maria nel 2004. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

