Chi è la presunta fidanzata di Roberto Saviano e famosissima cantante degli anni Novanta

La fidanzata di Roberto Saviano è Meg, storica voce dei 99 Posse con la quale, il noto autore avrebbe una relazione da circa dieci anni. Meg, la presunta fidanzata di Roberto Saviano. Il 46enne sarà stasera ospite della nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19:30 sul Nove. Maria Di Donna conosciuta con lo pseudonimo di Meg è una delle voci più conosciute del panorama musicale nostrano: nata in una famiglia di insegnanti, si avvicina a jazz, samba e canzone di protesta. Inizia a studiare il pianoforte a cinque anni, (per circa dieci anni): vive in Inghilterra nel corso dell’adolescenza, per poi ritornare in Italia proseguendo gli studi accademici all’Università Federico II, dove conosce i 99 Posse ed entra nel gruppo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

