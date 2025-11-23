Chi è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini Valentina Bellini
È l’estate ad aver fatto da sfondo ai primi appuntamenti di Matteo Berrettini e Valentina Bellini, dalla cena affacciata sul golfo di Portofino alla camminata nelle stradine centrali. E nonostante la diffusione di questi primi scatti rubati facessero pensare all’inizio di un amore, non erano molti i dettagli su come, dove e quando fosse scattato il colpo di fulmine. È stata la sorella di Valentina, Jessica, ad aver rivelato qualche informazione sulla coppia in un’intervista rilasciata a DiPiùTv. Matteo Berrettini e Valentina Bellini, infatti, si sarebbero conosciuto a metà giugno, durante la tappa torinese del tour di Marracash, poiché la ragazza faceva parte del corpo di ballo del rapper. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Attesa sugli spalti anche Laila Hasanovic, la sua nuova fidanzata Vai su Facebook
Matteo Paolillo ha una nuova fidanzata?/ Il retroscena: “Coccole e vacanze con una ragazza argentina” - Nuovo amore per Matteo Paolillo, il noto attore nelle scorse ore è stato pizzicato in vacanza in dolce compagnia. Lo riporta ilsussidiario.net
Matteo Paolillo ha una nuova fidanzata, gli abbracci e i baci al mare in Costiera: “Non riescono a stare lontani” - Matteo Paolillo ha un nuovo amore: l’attore, celebre per aver interpretato il ruolo di Edoardo Conte in Mare Fuori, è stato paparazzato in spiaggia in Costiera Sorrentina insieme alla nuova fidanzata. Secondo fanpage.it
Matteo Paolillo beccato al mare con la nuova fidanzata - Weekend di passione per Matteo Paolillo, beccato in Costiera Amalfitana dai paparazzi del settimanale Chi in compagnia di una ragazza. Riporta tgcom24.mediaset.it