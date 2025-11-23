Chi è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini Valentina Bellini

È l’estate ad aver fatto da sfondo ai primi appuntamenti di Matteo Berrettini e Valentina Bellini, dalla cena affacciata sul golfo di Portofino alla camminata nelle stradine centrali. E nonostante la diffusione di questi primi scatti rubati facessero pensare all’inizio di un amore, non erano molti i dettagli su come, dove e quando fosse scattato il colpo di fulmine. È stata la sorella di Valentina, Jessica, ad aver rivelato qualche informazione sulla coppia in un’intervista rilasciata a DiPiùTv. Matteo Berrettini e Valentina Bellini, infatti, si sarebbero conosciuto a metà giugno, durante la tappa torinese del tour di Marracash, poiché la ragazza faceva parte del corpo di ballo del rapper. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

