Chi è la moglie di Pablo Carreno Busta il rivale di Berrettini in Coppa Davis Claudia Diaz Borrego

La moglie di Pablo Carreno Busta è Claudia Diaz Borrego. Lo spagnolo Pablo Carreno Busta è nato il 12 luglio 1991. È diventato professionista nel 2009 all’età di 18 anni. Il suo miglior ranking in carriera è 10, raggiunto nel settembre 2017. Lo spagnolo ha vinto 7 titoli ATP nella sua carriera professionale, tra cui un Masters 1000 al Canadian Open. Pablo Carreno Busta ha raggiunto le semifinali degli US Open due volte, nel 2017 e nel 2020. Nel 2017, ha perso contro l’ex professionista sudafricano Kevin Anderson. E nel 2020, Pablo Carreno Busta ha subito una sconfitta contro Alexander Zverev, mentre il tedesco era autore di una brillante rimonta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

