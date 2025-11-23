Chi è la fidanzata di Flavio Cobolli Matilde Galli | Stiamo crescendo insieme

Flavio Cobolli è la speranza azzurra in Coppa Davis, il giovane tennista numero 22 al mondo difende i colori italiani insieme a Matteo Berrettini nel singolo. Non tutti però sanno della vita privata del tennista, Flavio Cobolli è infatti legato sentimentalmente alla giovane Matilde Galli, un amore sbocciato nel 2021. Matilde Galli è la fidanzata di Flavio Cobolli da circa quattro anni. I due sono coetanei e vivono una relazione solida e lontana dai clamori del gossip, almeno fino a questo momento. Visti gli eccezionali risultati conquistati da Flavio, infatti, c’è da scommettere che da qui in avanti anche la loro coppia diventerà molto più seguita e ammirata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è la fidanzata di Flavio Cobolli, Matilde Galli: “Stiamo crescendo insieme”

