Chi è il primo ed ex marito di Elena Sofia Ricci Luca Damiani | Mi ha tradito con Nancy Brilli una delusione immensa

Metropolitanmagazine.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elena Sofia Ricci ha scoperto il tradimento del marito Luca Damiani con l’amica e attrice Nancy Brilli:  «E intanto lei piangeva sulla mia spalla.  Poi mi ha chiesto scusa, eravamo giovani, di errori ne facciamo tutti. Certo perdonare è più facile che dimenticare ». Di acqua ne è passata sotto i ponti, però Elena Sofia Ricci non dimentica. Il triangolo amoroso lo ha lasciato alle spalle, dopo aver dato la sua versione ufficiale lo scorso anno durante l’intevista a  Belve  con Francesca Fagnani. Elena Sofia Ricci, durante la sua intervista a Belve dello scorso anno, ha condiviso dettagli inediti sulla fine del suo matrimonio con Luca Damiani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 il primo ed ex marito di elena sofia ricci luca damiani mi ha tradito con nancy brilli una delusione immensa

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il primo ed ex marito di Elena Sofia Ricci, Luca Damiani: “Mi ha tradito con Nancy Brilli, una delusione immensa”

