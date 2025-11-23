Chi è il primo ed ex marito di Elena Sofia Ricci Luca Damiani | Mi ha tradito con Nancy Brilli una delusione immensa

Elena Sofia Ricci ha scoperto il tradimento del marito Luca Damiani con l’amica e attrice Nancy Brilli: «E intanto lei piangeva sulla mia spalla. Poi mi ha chiesto scusa, eravamo giovani, di errori ne facciamo tutti. Certo perdonare è più facile che dimenticare ». Di acqua ne è passata sotto i ponti, però Elena Sofia Ricci non dimentica. Il triangolo amoroso lo ha lasciato alle spalle, dopo aver dato la sua versione ufficiale lo scorso anno durante l’intevista a Belve con Francesca Fagnani. Elena Sofia Ricci, durante la sua intervista a Belve dello scorso anno, ha condiviso dettagli inediti sulla fine del suo matrimonio con Luca Damiani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

