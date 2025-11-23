Chevalier la toglie dalla porta così | super parata del portiere del Psg
Il Paris Saint-Germain vince 3-0 col Le Havre: sullo 0-0 Lucas Chevalier, che ha ereditato la porta dei parigini da Gigio Donnarumma ha salvato il risultato così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Negli ultimi giorni, in Francia è scoppiata una grande polemica politica attorno a Lucas Chevalier, portiere del PSG e della Francia, accusato di aver messo un like su Instagram a un post di sostegno all'estrema destra. Il video in questione raffigurava Julien Au