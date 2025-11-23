Che tempo che fa anticipazioni del 23 novembre | l’omaggio a Ornella Vanoni

Torna l’appuntamento domenicale con l’approfondimento, l’attualità e l’intrattenimento di Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, affiancato come sempre dalla brillante Luciana Littizzetto e dall’elegante Filippa Lagerbåck. La puntata di domenica 23 novembre, in onda dalle 19.30 sul Nove, non poteva che rendere omaggio a Ornella Vanoni, ospite storica e amica del salotto di Fazio. Che tempo che fa, l’omaggio a Ornella Vanoni. Quella di domenica 23 novembre sarà di certo una delle puntata più toccanti della stagione. A poche ore dalla morte di Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni, il programma saluterà per sempre una delle presenze più importanti degli ultimi anni, ospite apprezzatissima dal pubblico per il suo spiccato sarcasmo, per la sua schiettezza e genuinità. 🔗 Leggi su Dilei.it

