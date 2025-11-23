Il Monza ha battuto il Cesena per 1-0 in una partita della 13esima giornata del campionato di serie B. In gol, al 37' pt, Obiang. Primi 25 minuti con il Monza costantemente ad occupare la metà campo degli ospiti, Cesena che si avventa in due contropiedi, ma mai pericolosi. Al 24' da segnalare il veloce scambio Obiang Alvarez, la conclusione sibila davanti alla porta di Klinsmann e finisce a lato. Al 32' il Cesena va al tiro con Blesa, Thiam para. Al 37' palla persa a centrocampo da Blesa, Azzi vola via, arriva al limite dell'area tocca per Mota che appoggia per Obiang che mette in rete. Al 41' da un rinvio errato di Thiam Castagnetti ha la palla del pareggio, si salva la difesa monzese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cesena, scivolone a Monza