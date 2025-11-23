Cesena scivolone a Monza
Il Monza ha battuto il Cesena per 1-0 in una partita della 13esima giornata del campionato di serie B. In gol, al 37' pt, Obiang. Primi 25 minuti con il Monza costantemente ad occupare la metà campo degli ospiti, Cesena che si avventa in due contropiedi, ma mai pericolosi. Al 24' da segnalare il veloce scambio Obiang Alvarez, la conclusione sibila davanti alla porta di Klinsmann e finisce a lato. Al 32' il Cesena va al tiro con Blesa, Thiam para. Al 37' palla persa a centrocampo da Blesa, Azzi vola via, arriva al limite dell'area tocca per Mota che appoggia per Obiang che mette in rete. Al 41' da un rinvio errato di Thiam Castagnetti ha la palla del pareggio, si salva la difesa monzese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
SERIE B FEMMINILE, GIORNATA SHOCK: IL CESENA È IL NUOVO LEADER! L'ottava giornata ha totalmente riscritto la classifica con una serie di clamorosi colpi a sorpresa! Il Como cade a Verona, ma il risultato più inatteso è lo scivolone interno del Bol - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, scivolone a Monza - Obiang trafigge i bianconeri, che ci provano fino all’ultimo ma il match termina 1- Scrive sport.quotidiano.net
Il Cesena lotta ma si arrende alla corazzata Monza, decisivo un gol di Obiang - Il Cesena si arrende a quella che sembra sempre di più la corazzata della serie B: all'U- Come scrive cesenatoday.it
Monza-Cesena 1-0, le pagelle: Obiang lancia i brianzoli, bianconeri a testa alta - 0 MONZA Thiam 6 – Fa venire i brividi ai propri tifosi con un passaggio avventato nel primo tempo, per il resto. Segnala tuttomercatoweb.com