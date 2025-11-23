Al Monza i 3 punti, al Cesena i complimenti. I bianconeri lasciano il campo della capolista con il rammarico di non aver centrato il pareggio (ci sarebbe stato tutto) ma con la consapevolezza di meritare le prime posizioni. Il Cesena, infatti, se la gioca alla pari della capolista. Il fuorigioco di Olivieri nega a Shpendi la gioia del gol (che il var annulla) e ai romagnoli di portare a casa una mezza impresa. La partita. Il Monza vuole immediatamente mostrare i muscoli, subito all’attacco, una sfuriata iniziale che pare intimorire il Cesena, inerme e chiuso nella metacampo. Del resto il Monza è in assoluto la squadra che passa maggior tempo di tutta la cadetteria nella metacampo avversaria e col Cesena non vuole fare eccezione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cesena, scivolone a Monza: ai padroni di casa i 3 punti, ai bianconeri i complimenti