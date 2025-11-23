Cesena scivolone a Monza | ai padroni di casa i 3 punti ai bianconeri i complimenti
Al Monza i 3 punti, al Cesena i complimenti. I bianconeri lasciano il campo della capolista con il rammarico di non aver centrato il pareggio (ci sarebbe stato tutto) ma con la consapevolezza di meritare le prime posizioni. Il Cesena, infatti, se la gioca alla pari della capolista. Il fuorigioco di Olivieri nega a Shpendi la gioia del gol (che il var annulla) e ai romagnoli di portare a casa una mezza impresa. La partita. Il Monza vuole immediatamente mostrare i muscoli, subito all’attacco, una sfuriata iniziale che pare intimorire il Cesena, inerme e chiuso nella metacampo. Del resto il Monza è in assoluto la squadra che passa maggior tempo di tutta la cadetteria nella metacampo avversaria e col Cesena non vuole fare eccezione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
SERIE B FEMMINILE, GIORNATA SHOCK: IL CESENA È IL NUOVO LEADER! L'ottava giornata ha totalmente riscritto la classifica con una serie di clamorosi colpi a sorpresa! Il Como cade a Verona, ma il risultato più inatteso è lo scivolone interno del Bol - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, scivolone a Monza - Obiang trafigge i bianconeri, che ci provano fino all’ultimo ma il match termina 1- Lo riporta sport.quotidiano.net
Serie B, Monza-Cesena: segui il LIVE sul Cittadino - La compagina brianzola, capolista del torneo cadetto e a caccia del record, ospita la formazione romagnola. Riporta msn.com
Monza-Cesena torna 16 anni dopo . Quando la A passò dalla Brianza - Tra i momenti storici il rigore parato al portiere Rampulla (’84- Segnala msn.com