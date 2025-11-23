Cerca di rubare delle bici entrando nello showroom di Dolce&Gabbana | arrestato
È entrato in piena notte all’interno dello showroom di Dolce&Gabbana, in viale Piave, per rubare delle bici: ora un uomo è agli arresti per tentato furto aggravato.Cosa è successoÈ successo tutto intorno alle 4 del mattino di domenica. L’uomo, un cittadino italiano nato nel 1998 e con precedenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
