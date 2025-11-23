C’era una volta l’Italia delle pari opportunità | quando il dibattito dimentica uomini e bambini
Negli anni in cui la parola “pari opportunità” entrava nella coscienza collettiva come promessa di equilibrio e giustizia, l’Italia sembrava avviarsi verso un modello in cui tutele e attenzione istituzionale si distribuivano equamente tra uomini, donne e bambini. Oggi quella prospettiva appare. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi al G20 ho incontrato per la prima volta il Primo Ministro del Giappone, @takaichi_sanae. Un piacere conoscerla e rinnovare lo spirito di amicizia che unisce Italia e Giappone Vai su X
Per la prima volta nella storia della competizione, Spagna e Italia si affronteranno in una finale di #DavisCup ? Gli iberici superano la Germania a sorpresa al doppio decisivo ~ Struff 6-4, 7-6 Zverev Munar 7-6, 7-6 - facebook.com Vai su Facebook