C’era una volta l’Italia delle pari opportunità | quando il dibattito dimentica uomini e bambini

Triesteprima.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli anni in cui la parola “pari opportunità” entrava nella coscienza collettiva come promessa di equilibrio e giustizia, l’Italia sembrava avviarsi verso un modello in cui tutele e attenzione istituzionale si distribuivano equamente tra uomini, donne e bambini. Oggi quella prospettiva appare. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

c8217era una volta l8217italia delle pari opportunit224 quando il dibattito dimentica uomini e bambini

© Triesteprima.it - “C’era una volta l’Italia delle pari opportunità”: quando il dibattito dimentica uomini e bambini

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: C8217era Volta L8217italia Pari