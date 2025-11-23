Celebrato ad Assisi il Giubileo dei Vigili del fuoco la Messa officiata da Monsignor Giovanni Zampa – Il video
(Agenzia Vista) Assisi, 23 novembre 2025 Presso la chiesa inferiore della Basilica papale di San Francesco di Assisi si è svolta la celebrazione del Giubileo dei Vigili del Fuoco, che ha visto la partecipazione, oltre che del personale dell'Umbria, anche di rappresentanze provenienti da numerose altre Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco. La Santa messa giubilare è stata officiata da Monsignor Giovanni Zampa, vicario generale delle diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, all’interno della chiesa inferiore in un clima di fraternità, speranza e solidarietà. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
