Catania ‘Movida sicura’ | controlli interforze nel fine settimana
Servizio di controllo interforze nel centro storico. Anche questo weekend di novembre, come di consueto, il centro storico di Catania è stato interessato da un articolato servizio di controllo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato sulla base delle indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'obiettivo principale è stato garantire il sereno svolgimento della movida, soprattutto nelle aree più frequentate da cittadini e turisti, nelle vicinanze di locali e luoghi di aggregazione. Il dispositivo ha visto il coinvolgimento di Polizia di Stato, X Reparto Mobile, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Esercito Italiano (operazione "Strade Sicure"), supportati dalla Polizia Scientifica.
