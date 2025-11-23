Caso Garofani una vicenda da non sottovalutare La versione di Polillo
Caso Garofani: la leggerezza del tecnico e il lato oscuro della politica imperiale. Su questa contraddizione si è giocata una partita che solo alla fine non ha prodotto guai maggiori. Ma solo inevitabili malumori poi in parte (ma chissà?) superati. Saverio Romano non è solo uno dei tanti consiglieri del Presidente della Repubblica di turno. Con Sergio Mattarella esiste un’affinità politica culturale che dura da tempo. Elemento fondamentale di un rapporto che è qualcosa di più di una semplice relazione professionale. Come potrebbe essere quella con un qualsiasi consigliere di Stato o altro genere di commis d’etat. 🔗 Leggi su Formiche.net
