Caso Garofani: la leggerezza del tecnico e il lato oscuro della politica imperiale. Su questa contraddizione si è giocata una partita che solo alla fine non ha prodotto guai maggiori. Ma solo inevitabili malumori poi in parte (ma chissà?) superati. Saverio Romano non è solo uno dei tanti consiglieri del Presidente della Repubblica di turno. Con Sergio Mattarella esiste un’affinità politica culturale che dura da tempo. Elemento fondamentale di un rapporto che è qualcosa di più di una semplice relazione professionale. Come potrebbe essere quella con un qualsiasi consigliere di Stato o altro genere di commis d’etat. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Caso Garofani, una vicenda da non sottovalutare. La versione di Polillo