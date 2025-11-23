Caso Garlasco Marco Poggi | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Il caso Garlasco torna sotto i riflettori: Marco Poggi, fratello di Chiara, sarà al centro delle indagini. Cosa nasconde l’amicizia con Andrea Sempio? Tutti i dettagli della nuova inchiesta. Diciotto anni dopo quel tragico 13 agosto 2007, la ferita del delitto di Garlasco torna a sanguinare. E con essa, riemerge anche la figura di Marco Poggi, fratello di Chiara, la giovane brutalmente uccisa nella casa di famiglia. Ma il Marco di oggi è lontano anni luce da quel ragazzo appena diciannovenne travolto dal dolore e dalla bufera mediatica. Vive a Mestre, lavora come impiegato, e ha costruito con determinazione una vita fatta di discrezione, ritmi quotidiani e silenzi cercati. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

