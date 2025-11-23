Caso Garlasco chi è Marco Poggi e qual è il suo lavoro

il caso garlasco e il rinnovato interesse sulla figura di marco poggi. Il caso di Garlasco, che ha sconvolto l’opinione pubblica più di diciotto anni fa, torna alla ribalta con nuovi capitoli giudiziari. Al centro di questa riapertura troviamo Marco Poggi, fratello di Chiara, la giovane vittima del tragico delitto del 2007. La precedente vicenda giudiziaria, accompagnata da un intenso clamore mediatico, si arricchisce oggi di nuovi elementi investigativi che rievocano ricordi e interrogativi irrisolti. La presenza di un frammento di DNA sotto le unghie di Chiara, attribuito ad Andrea Sempio, un ex amico d’infanzia di Marco, riapre il caso e introduce nuovi sospetti sulla dinamica dell’omicidio, portando l’indagine a focalizzarsi sui giorni precedenti alla disgrazia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Caso Garlasco chi è Marco Poggi e qual è il suo lavoro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Caso Garlasco, Sempio si sfoga in tv: “Perseguitato, non ho più una vita” - facebook.com Vai su Facebook

"Quello che sta emergendo non si contrappone a ciò che è stato accertato a carico di Stasi" Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, a #drittoerovescio sugli sviluppi del caso #Garlasco Vai su X

Caso Garlasco, sulla porta del garage l'impronta di Marco Poggi. Sull'ingresso quella di un carabiniere - Sono solo della vittima Chiara Poggi le impronte, trovate sul sacchetto dei cereali e sulla busta blu della spazzatura, nuovamente analizzate, nell'ambito dell'incidente probatorio in co ... msn.com scrive

Caso Garlasco: incidente probatorio, su porta impronta di Marco Poggi e di un carabiniere - Sono solo della vittima Chiara Poggi le impronte trovate e analizzare sul sacchetto dei cereali e sulla busta blu della spazzatura nuovamente analizzate nell'ambito dell' ... Lo riporta lanuovasardegna.it

Garlasco, sono di Marco Poggi e di un carabiniere le impronte trovate sulla porta di casa. Esclusi Alberto Stasi e Andrea Sempio - Nel nuovo capitolo del caso Garlasco, il nome di Marco Poggi, fratello di Chiara, riemerge nelle perizie sull’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Secondo msn.com