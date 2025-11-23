Caso famiglia nel bosco minacce sui social alla presidente del Tribunale dei minori

Minacce e insulti sono stati rivolti sui social alla presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, dopo la decisione di allontanare i tre figli minori della coppia anglo-australiana che vive in un rudere nei boschi di Palmoli.A riportarlo è l’agenzia Ansa, secondo cui. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Caso famiglia nel bosco, minacce sui social alla presidente del Tribunale dei minori

