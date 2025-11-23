Caro Bettino ti ringrazio ma io devo girare il mondo
«Caro Bettino, mi dispiace ma proprio lavoro troppo». Il biglietto autografo su carta intestata di Ornella Vanoni è custodito nell'Archivo del Senato, protocollato al numero 872.
Prosegue la marcia dei ragazzi della Tecnocassa Basket Cecina nel campionato Under 13 regionale. Nell'ultima gara disputata i ragazzi rossoblù guidati da Paoli e Di Caro hanno vinto sul parquet del PalaPoggetti contro il Valdicornia Basket per 87 – 63
Le lettere segrete di Bettino Craxi: "Silvio, ti ringrazio fraternamente" - Domenica ricorrono i 25 anni dalla morte del leader socialista, in un libro le conversazioni inedite.
Io e Bettino, ecco la verità - Gli incontri con Craxi, come li ho appena descritti prima di questa smentita che mi ripugna, furono sempre sinceri e persino affettuosi, e ho un ricordo commosso delle nostre telefonate anche in tempi ...