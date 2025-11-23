Carbonell in conferenza | Juventus Women già casa qui sono contenta e questo si rispecchia nel gioco Vogliamo lo scudetto
di Mauro Munno Carbonell, autrice del gol vittoria in Juventus Women Fiorentina, ha parlato così in conferenza stampa dopo la partita. Queste le sue dichiarazioni. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – In conferenza stampa dopo Juventus Women Fiorentina, l’autrice del gol vittoria Carbonell ha rilasciato queste dichiarazioni. PAROLE – «Sono contenta per il primo gol e per la vittoria. Sono molto contenta qui, della squadra, dello staff e della città. Mi sento a casa. Se sono contenta io poi questa cosa si rispecchia sul mio gioco. La partita? Alla fine abbiamo giocato molto bene. Abbiamo avuto molte occasioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
