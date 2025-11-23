Carbonell in conferenza | Juventus Women già casa qui sono contenta e questo si rispecchia nel gioco Vogliamo lo scudetto

Juventusnews24.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Mauro Munno Carbonell, autrice del gol vittoria in Juventus Women Fiorentina, ha parlato così in conferenza stampa dopo la partita. Queste le sue dichiarazioni. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – In conferenza stampa dopo Juventus Women Fiorentina, l’autrice del gol vittoria Carbonell ha rilasciato queste dichiarazioni. PAROLE – «Sono contenta per il primo gol e per la vittoria. Sono molto contenta qui, della squadra, dello staff e della città. Mi sento a casa. Se sono contenta io poi questa cosa si rispecchia sul mio gioco. La partita? Alla fine abbiamo giocato molto bene. Abbiamo avuto molte occasioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

carbonell in conferenza juventus women gi224 casa qui sono contenta e questo si rispecchia nel gioco vogliamo lo scudetto

© Juventusnews24.com - Carbonell in conferenza: «Juventus Women già casa, qui sono contenta e questo si rispecchia nel gioco. Vogliamo lo scudetto»

Scopri altri approfondimenti

carbonell conferenza juventus womenJuventus Women Fiorentina 1-0: Carbonell segna in pieno recupero. Tre punti pesantissimi, espulso Canzi - Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di Serie A Women (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Settima partita di S ... Da juventusnews24.com

carbonell conferenza juventus womenJuventus Women-Fiorentina 1-0: Carbonell per tre punti preziosissimi - Le bianconere di Max Canzi reduci dalla bella prestazione e dal pareggio per 3- Scrive ilbianconero.com

carbonell conferenza juventus womenSerie A Women, 7ª giornata: Carbonell consegna vittoria e secondo posto alla Juventus - Con la giornata di ieri, ha preso il via la 7ª giornata del campionato di Serie A Women, che quest'oggi, all'ora di pranzo, ha messo in. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Carbonell Conferenza Juventus Women