Caputi critico su Fiorentina Juve | Pari giusto occasione sprecata per i bianconeri di Spalletti Ecco cos’è andato storto
Caputi su Fiorentina Juve: l’1-1 è un risultato giusto. I bianconeri hanno fallito la vittoria visti gli ultimi 20 minuti e il vantaggio iniziale. Massimo Caputi ha commentato il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Juventus su X. La partita, giocata allo Stadio Franchi, ha confermato la difficoltà dei bianconeri nel chiudere le gare. Nonostante la sensazione di rammarico per la Juventus, l’opinionista ha espresso un giudizio netto: il pareggio è a mio avviso giusto. Il match è stato deciso da due tiri dalla distanza. Questa dinamica di gioco evidenzia la difficoltà di entrambe le squadre nel finalizzare da azione manovrata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
