Caputi critico su Fiorentina Juve | Pari giusto occasione sprecata per i bianconeri di Spalletti Ecco cos’è andato storto

Juventusnews24.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caputi su Fiorentina Juve: l’1-1 è un risultato giusto. I bianconeri hanno fallito la vittoria visti gli ultimi 20 minuti e il vantaggio iniziale. Massimo Caputi ha commentato il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Juventus su X. La partita, giocata allo Stadio Franchi, ha confermato la difficoltà dei bianconeri nel chiudere le gare. Nonostante la sensazione di rammarico per la Juventus, l’opinionista ha espresso un giudizio netto: il pareggio è a mio avviso giusto. Il match è stato deciso da due tiri dalla distanza. Questa dinamica di gioco evidenzia la difficoltà di entrambe le squadre nel finalizzare da azione manovrata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

caputi critico su fiorentina juve pari giusto occasione sprecata per i bianconeri di spalletti ecco cos8217232 andato storto

© Juventusnews24.com - Caputi critico su Fiorentina Juve: «Pari giusto, occasione sprecata per i bianconeri di Spalletti». Ecco cos’è andato storto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

caputi critico fiorentina juveFiorentina, Vanoli: "Con la Juventus è la partita. Critiche a Ranieri? Si merita di essere il capitano" - Per la Fiorentina, la caccia alla prima vittoria in campionato passa dalla sfida con la Juventus, la rivale di sempre. Si legge su firenzetoday.it

caputi critico fiorentina juveFerrari pensa subito a Fiorentina Juve: cosa ha detto verso il match contro i bianconeri al Franchi. Parole chiare in conferenza stampa! - Ferrari, Direttore Generale della Fiorentina, ha parlato così verso il match del Franchi con la Juventus. juventusnews24.com scrive

Fiorentina, Pioli: 'Con la Juve partita speciale, nessun rimpianto per Bernadeschi. Dybala...' VIDEO - Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta contro la Juventus: "La Fiorentina è in crescita. Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Caputi Critico Fiorentina Juve