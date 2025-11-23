Canal Grande tinto di verde daspo a Greta Thunberg

Daspo urbano per Greta Thunberg a Venezia. Le autorità hanno emesso un provvedimento di 48 ore nei confronti dell’attivista svedese e di altri 36 attivisti del movimento Extinction Rebellion a seguito di una manifestazione non autorizzata organizzata sabato 22 novembre. Nel corso dell'azione, le acque del Canal Grande sono state colorate di verde con fluoresceina, sostanza versata dalla stessa Thunberg dal Ponte di Rialto. Oltre al provvedimento di allontanamento, tutti i partecipanti hanno ricevuto una sanzione amministrativa da 150 euro. L'iniziativa rientra in una serie di proteste coordinate dal collettivo ambientalista, che nei giorni precedenti aveva realizzato azioni simili anche in altre città italiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Canal Grande tinto di verde, daspo a Greta Thunberg

Contenuti che potrebbero interessarti

Allontanamento di 48 ore per i protagonisti della protesta non autorizzata, con il Canal Grande tinto di verde, accompagnata dallo slogan "Fermate l'ecocidio" - facebook.com Vai su Facebook

Ecoblitz, a Venezia con Greta COP30 Il Canal Grande si è colorato di verde in un'azione dimostrativa di Extinction Rebellion Vai su X

Greta Thunberg, daspo da Venezia dopo aver tinto di verde l’acqua del Canal Grande - Greta Thunberg e 36 attivisti di Extinction Rebellion hanno ricevuto daspo e multe dopo aver colorato di verde il Canal Grande con fluoresceina a Venezia ... Si legge su fanpage.it

Canal Grande tinto di verde, Venezia dà il daspo a Greta Thunberg - Il presidente Zaia attacca: “Puntano solo alla visibilità” ... Lo riporta msn.com

Venezia: Il Canal Grande tinto di verde dall'azione di Extinction Rebellion con Greta Thunberg - Venezia, città simbolo della bellezza e della fragilità, è stata ancora una volta teatro di un'azione dimostrativa che ha visto le acque del ... Come scrive dailyexpress.it