Canal Grande blitz di Greta Thunberg e del suo ' popolo' | l' acqua ancora verde Gli ecoattivisti avevano già colpito Venezia tra il 2023 e il 2024
VENEZIA - Con l?acqua di un innaturale colore verde smeraldo, il canal Grande e il ponte di Rialto sembravano quasi una delle tante versioni tarocche di Venezia riprodotte nei casinò. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Argomenti simili trattati di recente
Canal Grande imbrattato di verde dal movimento Extinction Rebellion: alla protesta anche Greta Thunberg - facebook.com Vai su Facebook
Le immagini del Canal Grande di Venezia colorato di verde dagli attivisti per il clima Vai su X
Venezia, blitz di Greta Thunberg e di Extinction Rebellion: il Canal Grande si colora di verde - Gli attivisti hanno sparso una sostanza che ha cambiato il colore dell'acqua: identica la protesta in Prato della Valle a Padova. msn.com scrive
Il Canal Grande imbrattato di verde, il blitz degli attivisti con Greta Thunberg che fa indignare Zaia - Extinction Rebellion ha colorato di verde le acque del Canal Grande a Venezia: coinvolta Greta Thunberg, c'è la condanna di Zaia ... Segnala virgilio.it
Canal Grande imbrattato di verde dal movimento Extinction Rebellion: alla protesta anche Greta Thunberg - Le acque di 10 città italiane sono state tinte di verde da Extinction Rebellion. Da msn.com