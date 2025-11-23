Canal Grande blitz di Greta Thunberg e del suo ' popolo' | l' acqua ancora verde Gli ecoattivisti avevano già colpito Venezia tra il 2023 e il 2024

Ilgazzettino.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VENEZIA - Con l?acqua di un innaturale colore verde smeraldo, il canal Grande e il ponte di Rialto sembravano quasi una delle tante versioni tarocche di Venezia riprodotte nei casinò. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

canal grande blitz di greta thunberg e del suo popolo l acqua ancora verde gli ecoattivisti avevano gi224 colpito venezia tra il 2023 e il 2024

© Ilgazzettino.it - Canal Grande, blitz di Greta Thunberg e del suo 'popolo': l'acqua ancora verde. Gli ecoattivisti avevano già colpito Venezia tra il 2023 e il 2024

Argomenti simili trattati di recente

canal grande blitz gretaVenezia, blitz di Greta Thunberg e di Extinction Rebellion: il Canal Grande si colora di verde - Gli attivisti hanno sparso una sostanza che ha cambiato il colore dell'acqua: identica la protesta in Prato della Valle a Padova. msn.com scrive

canal grande blitz gretaIl Canal Grande imbrattato di verde, il blitz degli attivisti con Greta Thunberg che fa indignare Zaia - Extinction Rebellion ha colorato di verde le acque del Canal Grande a Venezia: coinvolta Greta Thunberg, c'è la condanna di Zaia ... Segnala virgilio.it

canal grande blitz gretaCanal Grande imbrattato di verde dal movimento Extinction Rebellion: alla protesta anche Greta Thunberg - Le acque di 10 città italiane sono state tinte di verde da Extinction Rebellion. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Canal Grande Blitz Greta