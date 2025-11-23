Camera ardente Vanoni Parietti | era scomoda e affascinante

Milano, 23 nov. (askanews) - "Era una persona molto scomoda, ma sinceramente una delle persone più interessanti, più intelligente, più affascinante, più affascinante, mancherà a tutti, mancherà alla televisione. Lei piaceva ai giovani, lei è stata fino a una settimana al lavoro, lei ha fatto la vita e anche la morte che in fondo tutti vorremmo fare, perché piena di passioni e ha lasciato la vita senza neanche rendersene conto, amandola fino in fondo, anche combattendola". Così Alba Parietti alla camera ardente di Ornella Vanoni, allestita al Piccolo Teatro di Milano, per rendere omaggio alla cantante scomparsa a 91 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

