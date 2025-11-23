Camera ardente Vanoni Jannacci | Ornella è senza fine

Iltempo.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 nov. (askanews) - "Quando l'ho saputo purtroppo ho cercato di essere vicino fino all'ultimo, ho fatto un piccolo omaggio che era quello che sentivo, la prima cosa che venuto in mente era di cantare di 'Ma mi'. Anche se il mio padre diceva se vuoi invitare Ornella a cantare, Ornella è senza fine, era poliedrica". Così Paolo Jannacci alla camera ardente di Ornella Vanoni, al Piccolo Teatro di Milano. "Non perde niente Milano perché grazie a Ornella, grazie al suo lavoro e al suo modo di interpretare la vita, anche pensando agli altri e alle storie più minime, Milano conserverà sempre lo status artistico che Ornella ci ha regalato", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

camera ardente vanoni jannacci ornella 232 senza fine

© Iltempo.it - Camera ardente Vanoni, Jannacci: Ornella è senza fine

Approfondisci con queste news

Vanoni: Jannacci, come Milano cambiava rimanendo sé stessa - Video - Ornella Vanoni "è stata un po' come questa città è cambiata continuando a rimanere sé stessa. Lo riporta agenzianova.com

camera ardente vanoni jannacciAlla camera ardente di Ornella Vanoni circa 5mila persone - "Ho appena parlato con la direzione del Piccolo Teatro che ha stimato un passaggio di oltre 5. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

camera ardente vanoni jannacciOrnella Vanoni, Fiorella Mannoia alla camera ardente: “Un punto di riferimento, era il simbolo della libertà e dell’irriverenza” – Video - Mannoia ricorda l'amica scomparsa: "Un punto di riferimento, una cantante straordinaria. ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Camera Ardente Vanoni Jannacci