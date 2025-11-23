Camera ardente Vanoni Jannacci | Ornella è senza fine
Milano, 23 nov. (askanews) - "Quando l'ho saputo purtroppo ho cercato di essere vicino fino all'ultimo, ho fatto un piccolo omaggio che era quello che sentivo, la prima cosa che venuto in mente era di cantare di 'Ma mi'. Anche se il mio padre diceva se vuoi invitare Ornella a cantare, Ornella è senza fine, era poliedrica". Così Paolo Jannacci alla camera ardente di Ornella Vanoni, al Piccolo Teatro di Milano. "Non perde niente Milano perché grazie a Ornella, grazie al suo lavoro e al suo modo di interpretare la vita, anche pensando agli altri e alle storie più minime, Milano conserverà sempre lo status artistico che Ornella ci ha regalato", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
