Calciomercato Napoli, Conte ha le idee molto chiare sul futuro e ha chiesto a De Laurentiis di riportare Chiesa in Italia. Le ultimissime Il calciomercato del Napoli non conosce vere pause. Anche se le finestre ufficiali aprono solo in determinati periodi dell’anno, la realtà è che le trattative, i contatti e le strategie vengono pianificati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, Conte insiste per questo giocatore: la richiesta al presidente de Laurentiis è molto chiara