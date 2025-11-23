Calciomercato Juve Zanetti difende Giovane prima del match contro il Parma | le parole sulle voci intorno all’attaccante brasiliano
Calciomercato Juve, il tecnico del Verona esalta Giovane: il giocatore non è distratto dalle voci. Sa che il suo valore dipende dal risultato della squadra. Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, è intervenuto alla vigilia della sfida contro il Parma per fare il punto sul calciomercato. Al centro della discussione c’è Giovane, l’attaccante brasiliano nel mirino di mezza Serie A, inclusa la Juventus. Zanetti ha difeso il suo giocatore dalle voci che lo vorrebbero distratto dall’interesse di club come Inter, Roma, Milan e Atalanta. Zanetti ha negato di aver riscontrato problemi di atteggiamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Giovane nel mirino della Juventus, Zanetti lo blinda: "Mai visto distrazioni, le voci sono colpa della stampa: lui pensa al Verona". - Alla vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha affrontato anche il tema legato a Giovane Santana, finito al centro di molte indiscrezioni di mercato che lo accostano. Come scrive tuttojuve.com