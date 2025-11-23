Calciomercato Juve SOS nuovi acquisti Chiara Aleati non ha dubbi | Ma il mercato fatto in estate a cosa è servito? L’analisi dopo Fiorentina Juve – VIDEO

Juventusnews24.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve, Chiara Aleati dopo la Fiorentina ha commentato così la situazione relativa ai nuovi acquisti estivi – VIDEO. La “cura Spalletti” ha riportato solidità (quattro risultati utili consecutivi), ma non ha ancora risolto l’enigma più grande della stagione bianconera: il rendimento dei nuovi acquisti. La campagna acquisti estiva presenta un bilancio in chiaroscuro che sarà decisivo per le ambizioni del club. Così Chiara Aleati nella puntata di Ma che partita hai visto dopo Fiorentina Juve.           Visualizza questo post su Instagram                         Un post condiviso da (@com) Profondo rosso: la crisi delle punte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve sos nuovi acquisti chiara aleati non ha dubbi ma il mercato fatto in estate a cosa 232 servito l8217analisi dopo fiorentina juve 8211 video

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, SOS nuovi acquisti. Chiara Aleati non ha dubbi: «Ma il mercato fatto in estate a cosa è servito?». L’analisi dopo Fiorentina Juve – VIDEO

Scopri altri approfondimenti

calciomercato juve sos nuoviCalciomercato Juve che non incide: numeri allarmanti per i nuovi acquisti estivi! Media-voto e percentuali di minutaggio, c’è un “caso” che preoccupa più di tutti - Qual è il “caso” che preoccupa più di tutti La “cura Spalletti” ha fermato l’emorragia di risultati, ma non può ancora ri ... Si legge su juventusnews24.com

calciomercato juve sos nuoviCalciomercato Juve, SOS centrocampo: quattro nomi nella lista di Comolli. C’è un preferito e tre alternative suggestive…Chi potrebbe arrivare a Torino - Chi è il preferito e quali sono alternative Il campo ha emesso il suo verdetto: alla Juve mancano le geome ... Secondo juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, ecco il sogno di Tudor per gennaio - Non vale rispondere tutti e due, bisogna scegliere, perché difficilmente la società avrà la possibilità di spendere grandi cifre ... Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Sos Nuovi